Белоусов рассказал военкорам о защите регионов от атак дронов ВСУ

В группировках войск в зоне СВО выстроена эшелонированная система защиты от атак беспилотников ВСУ. Кроме того, в России активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками для защиты от дронов, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами.

Глава Минобороны отметил, что ситуация, касающаяся защиты от атак БПЛА российских регионов и зоны СВО, меняется каждые 2-3 месяца. По его данным, начиная с апреля идет активная работа по созданию единой информационной среды. Внедряется программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку и управлять боем.

В противовоздушную оборону также активно внедряются системы искусственного интеллекта. Результат должен быть реализован к ноябрю, приводит слова Белоусова ТАСС.