Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма вышел в свет и сразил своим видом: вот что случилось

Кейт Миддлтон появилась на публике со старшим сыном Джорджем. Мальчик сразил народ своим видом.

Недавно будущая королева со старшим наследником посетила авиабазу в честь Дня вооруженных сил Великобритании. Для выхода в свет принцесса Кэтрин выбрала укороченные брюки по фигуре, белую футболку и клетчатый пиджак. Длинные волосы она традиционно распустила, чтобы они ниспадали мягкими локонами. Джордж же появился на публике в темно-синем брючном костюме и в голубой рубашке.

Именно старший наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма привлек повышенное внимание журналистов и общественности. Парню только в конце июля исполнится 13 лет, а он догнал по росту мать. А ведь Кэтрин без каблуков 175 см!

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В Сети многочисленные пользователи удивились резкому скачку в развитии Джорджа, отметили его незаурядную внешность и теперь гадают, на кого же из родителей он больше похож. Известно, что после отца он второй в очереди престолонаследия.

В ходе визита Кейт Миддлтон и Джордж пообщались с пилотами, посидели в кабине самолета и даже пытались им управлять.

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