Врачи подтвердили сальмонеллез у 26 пациентов больницы в Астрахани

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудило следственное управление СК России по Астраханской области. В областной инфекционной больнице проходят лечение от сальмонеллеза 14 пациентов, в том числе четверо детей.

Диагноз был подтвержден у 26 человек, употреблявших готовую продукцию из кулинарного магазина "Михайловский". С 24 по 29 июня были госпитализированы 17 человек.

По данным областного Минздрава, один пациент скончался. Двое выписаны в удовлетворительном состоянии – они отказались от дальнейшего стационарного лечения, передает ТАСС.