С прилавков российских магазинов исчезнут популярные сладости

Ритейлер Х5 (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") остановил закупки всей продукции "Ферреро Руссия". Компания производит такие известные сладости как Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello и Kinder.

Как пояснили в X5, поставки приостановлены из-за неоправданного завышения отпускных цен. Там подчеркнули, что в связи с этим сложно обеспечить доступную цену на продукцию для покупателей. Если производитель приведет коммерческие условия к справедливому уровню, то компания будет готова к возобновлению сотрудничества, передает ТАСС.

Сейчас запасов продукции компании хватит чуть более чем на месяц.

Ранее МИД России оценил вероятность дефицита кофе в стране. Там сообщили, что россиянам можно не опасаться исчезновения кофе из продажи — предпосылок дефицита этого товара в долгосрочной перспективе нет.

Россия является одним из крупнейших потребителей кофе в мире. Сырье для приготовления этого напитка поставляется в нашу страну из государств Африки, Азии, Латинской Америки, а обжаривание и переработка осуществляются уже на российских предприятиях. Цепочки поставок сохраняются, несмотря на общие кризисные тенденции на мировом продовольственном рынке.