Годы взяли свое: как сейчас выглядит Таисия Повалий, которую называли главной красавицей Советского Союза

Таисия Повалий в последнее время нечасто появляется перед камерами. Певица живет в Москве, продолжает выходить на сцену, но интервью практически не дает.

Повалий называли главной красавицей СССР, что в 80-е наверняка задевало Софию Ротару и Аллу Пугачеву. Поговаривали, что последняя вставляла конкурентке палки в колеса. Впрочем, блондинка никогда не участвовала в тихих "войнах" Примадонны. Возможно, именно поэтому певицу так обожали простые люди: внешние данные и миролюбивый характер позволили Таисии заслужить любовь и доверие масс.

Сейчас Повалий 61 год. Для своего возраста Таисия выглядит действительно великолепно. Но, конечно, годы берут свое: морщинки и припухлости на лице – это объективные моменты, без которых просто никак в ее возрасте. Певица ведет блог, недавно она выставила на своей страничке фото с выступления. Поклонники артистки пришли в восторг от ее вида.

"Всегда вами восхищалась, вы прекрасны в любые годы, наша гордость и красавица"; "Главная красавица Союза и сейчас прекрасна!"; "Какие же у этой замечательной певицы есть душевные песни. Кто не знает, прослушайте"; "Прекрасная певица, роскошная женщина, как приятно на вас смотреть", — отметили комментаторы.

Артистка похвалу принимает с улыбкой. Она не скрывает, что в 61 год удержать красоту непросто, приходится посещать косметолога, да и к пластическому хирургу певица пару раз попадала.