ФСБ ликвидировала узел связи телефонных аферистов

Узел связи телефонных мошенников ликвидировали сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из ФСБ России. Задержаны 27-летний москвич и 18-летний иностранец.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные подозреваются в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Также, по версии следствия, они организовали передачу абонентских номеров с нарушением требований законодательства и причастны к незаконному обороту наркотических средств.

Как выяснилось, молодой иностранец откликнулся в интернете на предложение о работе. За вознаграждение он разместил в двух арендованных московских квартирах сим-боксы и обеспечивал их бесперебойную работу. Эти устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам. Второй задержанный - ранее судимый житель столицы - занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик.