SHAMAN и Мизулина устроили тайный праздник в честь свадьбы

Екатерина Мизулина и SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) оформили отношения в Донецке 5 ноября 2025 года. Для Екатерины этот брак стал первым, а для Ярослава - третьим.

Но лишь сейчас влюбленные устроили праздник по этому поводу. Причем Ярослав и Екатерина решили не организовывать грандиозное торжество, а ограничились скромным мероприятием в узком кругу самых близких людей. В их числе — теща Дронова Елена Борисовна Мизулина, Григорий Лепс и еще несколько человек, уточняет Starhit.

Праздник состоялся в одном из ресторанов в центре Москвы. Афишировать торжество SHAMAN и Мизулина не стали. Даже внутрь помещения они заходили облаченные в повседневные наряды, всячески стараясь не привлекать к себе внимания.

"Ярослав и Катя долго не могли найти время даже для самых скромных посиделок, у обоих загруженный график, постоянные поездки, им дома-то не часто удается пересечься. А уж чтобы организовать какой-то банкет — вообще непозволительная роскошь. Но и друзья, и семья сподвигли ребят найти время на небольшой праздник", - рассказали в близком окружении супругов.

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