Спасатели нашли лодки пропавших в Красноярском крае туристов

Спасатели обнаружили лодки и вещи пары туристов, пропавших в Красноярском крае. Семейная пара отправилась в сплав по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что спасатели в поисках пропавших обследовали 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров дна реки эхолотом. Пропавшие туристы были супругами, уточнили в краевом управлении СК России.

Как сообщалось, туристы приехали из Красноярска. Мужчина и женщина – сотрудники логистической компании. Путешественники спустились на реку на двух лодках, в одной они были сами, во второй - вещи. Спасатели обнаружили разбросанные вещи и лодки, следов людей не нашли.