Подразделения группировки "Восток" ВС России оРоссии

освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Российские войска продвинулись вглубь обороны противника.

Как сообщили в Минобороны России, российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Еще три украинские бригады в Запорожье попали под удар частей группировки "Днепр". Противник потерял в общей сложности около 600 военнослужащих и три станции радиоэлектронной борьбы.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Поражены также места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила в зоне СВО 12 управляемых авиационных бомб и 415 дронов.