Жена Вдовина утерла нос Волочковой: "А я красивая и с семьей"

Елена Николаева счастлива в браке с предпринимателем Игорем Вдовиным. Они сыграли свадьбу шесть лет назад. Сейчас супруги растят двоих сыновей. Старшему Саше четыре года, а младшему Роме — всего два.

От отношений с балериной Анастасией Волочковой у Вдовина есть дочь Ариадна. В прошлом году она вышла замуж, однако торжество обернулось скандалом. Бывшая прима Большого театра решила, что новая жена Вдовина пиарится на свадьбе Ариадны. Анастасия несколько раз публично негативно высказывалась о Елене.

Но телеведущая на едкие слова балерины не реагирует. Более того, она очень тонко утерла нос Волочковой. На днях Николаева сменила прическу и опубликовала кадры новой стрижкой на своей странице в соцсети. Кадры были сделаны во время речной прогулке в Санкт-Петербурге.

На фото видно, что 40-летняя ведущая постриглась, оставила прямую челку до бровей. "А я красивая и с семьей. И вечером по плану — не Рубинштейна, театр и андеграунд. Вечером — детям каша, Маме их — шампанское. И кино", — подписала Елена снимок.

Пользователи Сети сразу отметили, как идет Николаевой новая стрижка. "Мне нравится ваша прическа!"; "Лена, Питер меркнет рядом с Вами!"; "Красивая женщина, красивые дети, красивая семья! Вы явно утерли нос одной балерине!"; "Прямо мамочка", — восхитились телеведущей поклонники.