Янковский прокомментировал новость о расставании с Фандерой

На днях в Сети распространилась информация, будто Филипп Янковский и Оксана Фандера расстались спустя более 30 лет брака. Известный актер прокомментировал эту новость.

В соцсетях Филипп Янковский ясно обозначил, что их с Оксаной Фандерой отношения крепки также, как и раньше. В соцсети он поздравил супругу с 36-ой годовщиной со дня свадьбы. "Настоящая любовь не подвластна времени. 36 лет вместе — как один красивый фильм", - написал Янковский.

Однако в Сети многие пользователи все равно придерживаются мысли, что Филипп и Оксана вот уже несколько лет как живут каждый своей жизнью. Известно, что четыре года назад Фандера покинула Россию. Теперь актриса живет в Грузии. Говорят, она забросила актерскую карьеру и ведет жизнь простой домохозяйки.

Изредка в Тбилиси ее навещает Филипп Янковский. Сам актер остался в России, где много работает. Из-за занятости у него нет возможности часто приезжать к супруге, так что их гостевой брак явно нельзя назвать счастливым, сделала вывод "КП".

Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский познакомились в 1988 году. Буквально через месяц влюбленный юноша сделал предложение чаровнице, занявшая третье место в самом первом конкурсе "Московская красавица". В браке с Янковским Фандера родила сына Ивана и дочь Елизавету.

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