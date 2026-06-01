Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход. Это особенно актуально для Киева в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы, заявили в Службе внешней разведки России.

Как отмечается в заявлении СВР, силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Именно поиском дополнительных источников доходов и объясняется интерес украинцев. Кроме того, в Киеве ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников.

В ведомстве пояснили, что ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотиков из-за активизации антинаркотической кампании в США. Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок, так как в стране отсутствует должный пограничный контроль. Основной перевалочной базой для наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.