Красавчик сын до конца был рядом с онкобольной Евгенией Добровольской

Евгения Добровольская умерла 10 января 2025 года. До конца с ней находился сын Ян.

Сейчас ему 24 года. Сын Ян стал итогом служебного романа Евгении Добровольской и Ярослава Бойко. Интересно, что молодой человек носит фамилию матери. Ходят слухи, что Ярослав Бойко никак и никогда финансово не помогал Добровольской растить сына.

Впрочем, сам Ян об отце говорит дипломатично. Так, в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" он отметил, что Ярослав Бойко хороший человек и очень трудолюбивый. Однако именно Ян был с матерью до конца ее дней, оставив учебу в Словакии, куда он отправился после службы в МЧС, где получил чил младшего сержанта.

Ян вспомнил, что когда только стало известно о смертельно опасном заболевании Евгении Добровольской, казалось, что самого страшного можно было избежать. В то время он еще учился в Словакии, после каникул парень вернулся к учебе, но постоянно был на видеосвязи с матерью. И Ян стал замечать, как болезнь подтачивала мать.

Когда у него появилась возможность, сын снова приехал к Евгении Добровольской и остался с ней. "Я видел маму столько раз, что можно пересчитать по пальцам рук. Я не смог поехать обратно. Потому что я подумал, что то время, которое я могу провести с мамой, его мне больше никто не вернет — и я сделал этот выбор, чтобы все последние месяцы... я был с ней до конца", - рассказал Ян.

Он признался, что смерть матери стала для него сильным ударом, парень даже впал в депрессию. Однако сейчас он взял себя в руки. Ян теперь учится в России, работает и не теряет связи с братьями и сестрой.

В Сети меж тем говорят, что молодой человек растет копией Ярослава Бойко, и называют его красавчиком.

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Напомним, кроме Яна, у актрисы осталось трое детей: сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым, сын Николай от Михаила Ефремова, а также дочь Анастасия от третьего мужа, Дмитрия Мананникова.

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