Жители юга России страдают из-за нашествия саранчи

Сразу в нескольких регионах на юге страны - нашествие саранчи. Вслед за Калмыкией полчища насекомых атаковали Дагестан.

Огромная стая саранчи перекрывает видимость автомобилистам на трассе между населенными пунктами Артезиан и Кочубей. Насекомые словно дождь падают с неба и врезаются в лобовые стекла. Водители спешно закрывают окна машин.

В Волгоградской области гигантское живое облако кружит над полями. На массовое нашествие непрошенных гостей жалуются и жители Ростовской области. Насекомые повсюду: во дворах, на дорогах. Люди опасаются за будущий урожай.