Собянин назвал сроки завершения реконструкции Воробьевского путепровода

Воробьевский путепровод — ровесник московских высоток. Почти 70 лет он служил городу, но капитальных работ здесь никогда не проводилось. Арматура ржавела, плиты укреплений проседали, а бетон кое-где и вовсе отваливался кусками. Долгожданная реконструкция началась в прошлом году, а сейчас работы уже выходят на финишную прямую.

"Реконструкция Воробьёвского путепровода — часть большой программы повышения надёжности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры. За последние годы привели в порядок около 60 мостов. Только в 2025-м были завершены работы на семи объектах. В их числе — Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино-МКАД, Владычино-Крутицы, Коксогазовый, Краснопресненский и эстакада Варшавская-МКАД. В планах на этот год — проведение реконструкции ещё ряда крупных дорожных сооружений", - сообщил Сергей Собянин.

65-метровый путепровод является частью улицы Косыгина и проходит над проспектом Вернадского. Он связывает центр с юго-западом столицы. Рядом — "Лужники", главный спортивный комплекс страны, университетская аллея МГУ, Дворец пионеров на Воробьёвых горах. Этот небольшой по московским меркам транспортный узел - удобная и важная развязка. Поэтому работы ведут поэтапно, без полного перекрытия движения.

"Первый этап работ полностью завершён, ведётся выполнение работ второго этапа. На захватке 2.1 сейчас ведётся монтаж главных балок пролётного строения. Старое пролётное строение полностью демонтировано. На захватке 2.2 выполнен демонтаж главных балок пролётного строения старого сооружения", - говорит Олег Машошин, говорит руководитель ГБУ "ГОРМОСТ".

В каждом направлении и днём и ночью движение автотранспорта осуществляется по двум полосам, при этом строителям нужно обновлять десятки тонн железобетона, не повреждая проезжающие машины. Для этого на участках устанавливают защитные экраны.

Уникальность реконструкции — в технологиях. Здесь применяют канатную алмазную резку. Стальной трос с напылением из искусственных алмазов разрезает железобетон безударно, без вибрации и пыли. Это позволяет аккуратно демонтировать старые конструкции, не повреждая соседние.

Завершить комплексную реконструкцию Воробьёвского путепровода планируется до конца этого года. В будущем для водителей время в пути сократится. Специалисты дают гарантию, что без крупного ремонта мост простоит четверть века.