От металлообработки до производства беспилотников: в московских колледжах началась приёмная кампания

Абитуриенты с родителями с самого утра штурмуют Московский государственный образовательный комплекс. Вчерашние девятиклассник Дмитрий Субботин несмело протягивает аттестат члену приёмной комиссии. Но в своём будущем он уверен: уже знает, где будет работать после учёбы. Молодой человек пришёл по целевому направлению от крупной двигателестроительной компании.

Колледж проводит обучение по нескольким направлениям: металлообработка, радиоэлектроника, робототехника, автоматизация, беспилотники, слесарное дело и фармацевтика. Документы принимают семь дней в неделю. В приёмной комиссии ответят на все вопросы и расскажут подробнее про каждую из профессий.

"Наши выпускники максимально востребованы на рынке труда. Если мы проанализируем рынок Москвы, то 70 процентов вакансий могут быть закрыты выпускниками колледжа. Именно поэтому ребята выбирают нас для того, чтобы иметь возможность быстро выйти на рынок труда. Быстро, уверенно и хорошо зарабатывать", - говорит Наталья Ерёмина директор Московского государственного образовательного комплекса.

Второй год в стране проходит эксперимент, в рамках которого девятиклассники могут сдать всего 2 государственных экзамена вместо четырёх, если собираются получать рабочую специальность в колледже. В этом году Москва на треть увеличила число бюджетных мест в городских учреждениях — с 37 тысяч до 50. Причём для большинства специальностей дополнительных вступительных испытаний достаточно только результатов ОГЭ.

"Я решил выбрать информационную безопасность автоматизированных систем именно в колледже №54, потому что это современный колледж. Информационная безопасность - это дефицитный отдел в области IT", - говорит Роман Васильев, абитуриент колледжа связи №54.

В выборе профессии Роману помог день открытых дверей. На нём молодой человек попробовал 3D-моделирование, поработал на квантовом компьютере и сделал первые шаги в программировании на Python. Нынешние студенты подтверждают: обучение максимально ориентировано на практику. Да и технические возможности учреждения не уступают большим вузам и компаниям.

"Оборудование и оснащение московских колледжей уникально. Потому что оно полностью соответствует тому оборудованию, которое стоит на производственных площадках всех ведущих предприятий Российской Федерации и города Москвы", - говорит Ирина Бозрова, заместитель директора Колледжа связи №54.

Между колледжами и будущими работодателями налажено тесное сотрудничество. 95 процентов выпускников трудоустраиваются сразу после обучения. Среди партнеров — крупные заводы, строительные и ИТ-компании, медицинские учреждения, отели и рестораны.