Безрассудные трюки на велосипеде в метро Москвы едва не закончились трагедией

В Москве разыскивают молодого человека, который устроил опасный заезд в метро. Трюк чуть было не закончился больницей. Видео сегодня утром появилось в соцсетях.

Всё произошло на станции "Партизанская", где между платформами проходит дополнительный, третий путь. Именно через него экстремал и решил перепрыгнуть на велосипеде. Он максимально разогнался, а, приземляясь, зацепился за платформу задним колесом и чуть было не свалился на пути.

Теперь эти действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.