Станцию "Парк культуры" Кольцевой линии закроют на вход

Важная информация для пассажиров Кольцевой линии метро. В Дептрансе Москвы сегодня сообщили, что с 6 июля на станции Парк культуры по будням в часы пик на несколько часов будут полностью закрывать вход.

Речь идёт про периоды с 7 до 11 утра, а также с 16 до 20. Также в это время будет недоступна пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую. А вот переход с кольца на красную ветку сохранится. Также в обычном режиме можно будет выйти на улицу.

Изменения связаны с ремонтом эскалаторов. Горожанам рекомендуют заранее планировать свои маршруты, а по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.