Любопытные и непоседливые: в Московском зоопарке показали малышей дагестанских туров

Детский сад на Турьей горке Московского зоопарка! Сегодня там показали восьмерых детёнышей дагестанского тура, которые родились совсем недавно.

Их уже трудно не заметить... Ловко перебирая тонкими ножками, козлята отлично держатся на крутых камнях и даже перескакивают с одного уступа на другой. Где ещё не хватает сил удержаться на рискованной поверхности, там медленно спускаются, стараясь соскользнуть на крошечных копытах.

Тревожных матерей у туров явно нет: самки спокойно наблюдают, как крепнут их любопытные и непоседливые чада. И тут же готовы приласкать детёныша, как только у него появится пауза между играми.