Украина заплатит территориями за вторжение в Курскую область. Цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: динамика весьма очевидна на всем протяжении фронта. Президент России Владимир Путин накануне перечислил все направления, по которым продвигаются вперед российские войска. Динамика весьма красноречива и придает уверенности в том, что цели будут достигнуты, заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента напомнил: Путин заявил, что киевскому режиму придется заплатить за вторжение бандформирований в Курскую область. Украина заплатит территорией, которая окажется в буферной зоне, приводит слова Пескова "Интерфакс".