Шлагбаум раздора: жильцы московских многоэтажек не поделили парковку во дворе

После тяжелого рабочего дня меньше всего хочется тратить время на поиски парковки. И некоторые особо "находчивые" горожане просто занимают тротуар, а другие, не думая о соседях, ставят машину поперёк разделительной полосы. В сети набирают обороты видео с самыми необычными парковками.

Например, некоторые покупают старый автохлам, которым занимают парковочное место. А В Западном Дегунине появились огороженные шлагбаумами и вовсе необычные парковочные места. Рядом - таблички, информирующие о круглосуточном видеонаблюдении. Так решили проблему с нехваткой машино-мест жильцы одного из домов. Но мнения соседей на такую организацию придомового пространства разделились. Однако председатель жилищного кооператива заверяет что здесь все законно: участки — это общая собственность дома и разрешение на установку шлагбаума имеется.

Устанавливать шлагбаумы закон не запрещает, но в четком соответствии с правилами. Земельный участок вокруг многоквартирного дома должен относиться к общему имуществу собственников, необходимо согласие всех собственников помещений в доме. А еще должны быть соблюдены требования пожарной безопасности. В противном случае конструкцию признают незаконной и демонтируют.

"Шлагбаум не должен препятствовать беспрепятственному проезду пожарному, беспрепятственному проезду автомобилю скорой помощи, автомобилю полиции и аварийных служб. Если устройство ограничивает проезд, либо отсутствует возможность его оперативного открытия экстренным службам, это является значительным нарушением обязательных требований пожарной безопасности", - говорит Артур Каримов, юрист.

Эксперты напоминают: любые барьеры и шлагбаумы хороши только тогда, когда они защищают по закону, а не становятся яблоком раздора .Ведь безопасность в доме начинаются не с ограждений, а с взаимного уважения.