Звезда сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов после развода счастлив с молодой любовницей

В середине мая Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", развелся с четвертой женой Марией Гуськовой. Однако об этом стало известно лишь сейчас.

После развода 51-летний артист преобразился: он похудел, посвежел. Худел Виктор Логинов в Санкт-Петербурге. В элитной клинике за свое преображение он заплатил 250 тысяч рублей, рассказали в шоу "Звезды сошлись". Актером занимались остеопаты, мануальщики, массажисты, специалисты по гирудотерапии, рефлексотерапии и иглоукалыванию.

После развода актер недолго страдал в одиночестве. Как утверждает "КП", Логинов счастлив с 24-летней любовницей Анастасией из Ульяновска. Говорят, из-за нее брак звезды "Счастливы вместе" и рухнул. В настоящее время влюбленные живут в квартире Виктора Логинова в центре Москвы.

Ранее четвертая жена обвинила артиста в избиении и измене. В свою очередь, актер отказывался от комментариев на эту тему, но все же не смог сдержать эмоций. Виктор сделал шокирующее заявление. По его словам, у Гуськовой ментальные проблемы, которые требуют лечения.

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