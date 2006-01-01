Алле Пугачевой сделали две операции на сердце - Mash

Здоровье Аллы Пугачевой оставляет желать лучшего. Вот что случилось с Примадонной.

Алла Пугачёва пережила две операции на сердце. Согласно некоторым данным, прославленная артистка лежала в европейской клинике полгода назад. После хирургического вмешательства ее организм перестал выдерживать тяжелые нагрузки, передает Mash.

Примадонну мучают одышка и боли в груди. Также увеличился риск ухудшения здоровья при любых концертах. Из-за этого петь в прежнем режиме Пугачева больше не может.

В результате Примадонна отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали два миллиона долларов, и от частного мероприятия за 500 тысяч долларов. Медики рекомендовали певице поберечь здоровье и уйти на заслуженную пенсию.

Впрочем, в последнее время Алла Пугачева и так ведет жизнь обычной пенсионерки. Несколько лет назад она вместе с семьей покинула Россию и скиталась по разным странам. Одно время она жила в Израиле. Потом несколько недель провела в Латвии. И вот теперь Пугачева обосновалась на Кипре.

К слову, у артистки проблемы с сердцем давние. Известно, что в разные годы ей проводили операции по стентированию сосудов сердца — в том числе в 2006, 2008 и 2010 годах, когда врачи восстанавливали кровоток и устанавливали стенты.