Поездка принца Гарри в Британию под угрозой: вот что произошло

Предстоящий визит принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию превратился в проблему ещё до его начала — и ответственность за это лежит на самих Сассексах. Дело в том, что предложение воспользоваться одной из королевских резиденций во время поездки до сих пор не было принято.

"Ради семейной гармонии дворец был бы совершенно не против спокойного и незаметного визита. Но, как и прежде, они превратили всё это в настоящую мыльную оперу. Это уже утомляет", — сообщил источник Daily Mail.

Издание также напомнило о сообщениях, согласно которым принц Гарри рассматривает возможность приехать в Великобританию без Меган Маркл и детей из-за нерешённых вопросов безопасности.

"Их планы увидеться с семьёй и посетить благотворительные организации, которые особенно важны для герцога, были фактически разрушены в самый последний момент. Сейчас он рассматривает все возможные варианты, чтобы безопасно привезти семью в Великобританию", — заявил инсайдер The Guardian.

Британские журналисты отмечают, что вокруг поездки возникло слишком много публичных обсуждений и противоречивых сообщений. По их мнению, вместо того чтобы организовать визит в частном порядке, Гарри и Меган допустили ситуацию, при которой почти каждый этап подготовки становится предметом публикаций в СМИ.

Некоторые обозреватели утверждают, что постоянные разговоры о безопасности, месте проживания, возможных встречах с королём Карлом III и другими членами семьи лишь усиливают напряжённость и осложняют попытки наладить отношения с королевской семьёй.

После интервью Опре Уинфри, документального сериала Netflix и выхода мемуаров Гарри "Запасной" доверие внутри семьи оказалось настолько подорвано, что любые попытки организовать визит неизбежно сопровождаются повышенным вниманием и осторожностью со стороны дворца.