Путин впервые принял Лантратову в качестве омбудсмена

Владимир Путин 29 июня провел встречу с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, передает ТАСС.

Омбудсмен рассказала главе государства, что ей удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины.

Как уточнила Лантратова, в ходе обменов с Украиной удалось вернуть домой 550 человек. Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску.

По словам уполномоченного, она считает поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы.

Ранее Лантратова заявила, что Украина готовит детей воевать с Россией. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".