Беларусь применит весь свой потенциал в случае пересечения ее границы без разрешения. Об ответе Минска на агрессивное нарушение рубежей, заявил замглавы белорусского МИД Игорь Секрета.

Дипломат подчеркнул, что информация о подходе Минска к проблеме доведена до сведения Киева. Секрета прокомментировал в интервью RT высказывание главы киевского режима. Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, пригрозив некими действиями в случае невыполнения требования.

Зеленский также в своем заявлении потребовал, чтобы Беларусь прекратила поддержку ударов по Украине. А основатель штурмового подразделения ВСУ "Кракен"* (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев пригрозил Белоруссии ударами по центрам принятия решений.

*Террористическая организация, чья деятельность запрещена на территории России