Прилучный и Муцениеце поселились по соседству

В 2020 году Павел Прилучный и Агата Муцениеце оформили развод. Однако актеры продолжают жить недалеко друг от друга.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году. Спустя два года актриса родила сына Тимофея, а еще через три года на свет появилась их дочь Мия. Со стороны казалось, что Павел и Агата очень счастливы, они считались одной из самых красивых пар в отечественном кинематографе.

Однако в 2020 году артисты со скандалом расстались. Далее на протяжении нескольких месяцев Прилучный и Муцениеце делили детей. В какой-то момент сын Тимофей и вовсе жил с отцом, и Агата била тревогу, что не может связаться с наследником.

К счастью, сейчас все проблемы остались в прошлом, актрисе удалось отвоевать сына и наладить личную жизнь. В конце прошлого года Муцениеце родила дочь от второго мужа, музыканта Петра Дранги.

Супруги переехали в шикарный особняк артиста. Интересно, что по соседству живет Павел Прилучный со второй супругой, актрисой Зепюр Брутян и их сыном Микаэлем. Такой вывод сделали пользователи Сети после слов, сказанных Павлом в новом интервью.

"Старшие дети живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи", - сообщил Прилучный для РИА Новостей.

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