Анна Нетребко появилась на людях в непотребном виде

Анна Нетребко несколько лет назад поселилась в Вене. Оперная дива ведет блог, на страницах которого рассказывает о своей жизни и делится фотографиями.

На днях артистка побывала в Лондоне, где посетила с друзьями ресторан. Для выхода в свет Анна выбрала необычный наряд. Вероятно, Нетребко решила покорять модные вершины на международном уровне. Певица часто экспериментирует со стилем, и на этот раз превзошла саму себя. Анна появилась в ресторане в нижнем белье.

На встрече с друзьями 54-летняя оперная дива появилась в голубой прозрачной юбке длиной до колена и коротком топе, который больше похож на бюстгальтер. Анна ничуть не смутилась, выйдя в люди с оголенным животом. Образ звезда дополнила туфлями на шпильке и необычной сумкой в форме коробки с бантом.

Пользователи Сети были очень удивлены видом певицы. Некоторые поспешили заметить, что в подобном наряде следует ходить на пляж, а не в ресторан. Хотя нашлись и те, кто одобрил образ Нетребко. Так, восторженный отклик оставила певица Валерия. Критики считают, что после развода Анна пытается выглядеть моложе, но иногда это кажется нелепым.

Напомним, что в 2024 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о разводе. Экс-супруги выпустили официальное обращение, в котором рассказали, что это было трудное для них решение. По словам артистов, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжают заботиться о Тияго, сыне певицы от баритона из Уругвая Эрвина Шротта.