Нет никаких признаков подготовки России к нападению на прибалтийские государства. Это признали в Министерстве обороны Литвы.

Как уточнило военное ведомство, соответствующий вывод сделан на основании данных литовской разведки. Они не содержат каких-либо оснований говорить о том, что российские власти могут готовиться "крупномасштабное военное нападение" на страны Балтии, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сербии предупреждали, что Североатлантический альянс намеренно наращивает градус агрессивной риторики вокруг Калининградской области, чтобы спровоцировать Россию на военный ответ и представить его как нападение на НАТО. При этом в реальности разведывательные службы западных государств не подтверждают наличие непосредственной угрозы от России.

Директор департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александр Гусаров указывал, что активную антироссийскую политику по-прежнему ведет Лондон. Британские власти по-прежнему пытаются подзуживать остальную Европу, убеждая ее готовиться к военному столкновению с Россией, хотя сами англичане "лезть в пекло" не намерены, отмечал дипломат.