Охлаждение Соединенных Штатов к Украине вынуждает европейских членов Североатлантического альянса пересматривать объемы военной помощи киевского режима.

Как поясняет Corriere della Sera, на очередном саммите НАТО, который планируется провести в июле в Анкаре, объем нового финансирования военных нужд Украины может составить лишь 10-12 миллиардов долларов против ожидавшихся прежде 40 миллиардов. Связано это с нежеланием Вашингтона вкладываться столь же активно, как раньше.

С учетом денег, выделяемых Евросоюзом, совокупный объем помощи киевскому режиму может составить около 70 миллиардов долларов, однако только 10 миллиардов из них будут новыми обязательствами по финансированию.

Между тем группа американских сенаторов предложила разрешить Украине использовать российские активы, замороженные в юрисдикции Соединенных Штатов под предлогом санкций, для закупки вооружений и боевой техники.

В Евросоюзе уже снабжают киевский режим оружием за счет доходов от заблокированных российских активов, однако не всех это устраивает. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал сделать всё, чтобы его страна не участвовала в военном снабжении Украины, хотя и согласился продолжать оказывать гуманитарную помощь мирным жителям страны.