ПВО сбила за семь часов 96 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили за семь часов 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 7.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотники над территориями Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской, Белгородской, Брянской и Курской, областей. БПЛА ликвидированы также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Об отражении атаки беспилотников сообщил и мэр Москвы. Сергей Собянин написал в "Максе", что силами ПВО Минобороны уничтожено четыре БПЛА, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.