Кремль объяснил скудность информации о встрече Путина и Лукашенко

Общение президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае носило неформальный характер, поэтому эту двухдневную встречу широко не освещали. Об этом рассказал в понедельник, 29 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, главы государств обсуждали стратегические темы и вопросы, связанные с региональной безопасностью, в том числе поговорили об эскалации напряженности со стороны некоторых европейских стран и о попытках спровоцировать Беларусь.

Тема Украины фигурировала в неформальном общении Путина и Лукашенко, однако белорусский лидер не передавал российскому коллеге никаких посланий от предводителя киевского режима Владимира Зеленского, рассказал Песков.

Во второй день валдайской встречи к президентам примкнул глава российского кабмина Михаил Мишустин — с его участием обсуждали торгово-экономические аспекты сотрудничества Москвы и Минска. Дмитрий Песков подчеркнул, что "разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, они требуют конкретики" (цитаты по ТАСС).

Официальный Минск также весьма скупо делился подробностями поездки Александра Лукашенко на Валдай. Администрация белорусского президента, сообщение которой цитирует БелТА, ограничилась сообщениями о том, что в ходе встречи тет-а-тет обсуждались "актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов, международная тематика и обстановка в регионе".