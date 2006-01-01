Директор рассказал о состоянии Пугачевой после двух тяжелых операций на сердце

77-летняя Алла Пугачева перенесла две операции. Уже много лет Примадонна страдает из-за болей в сердце.

Состояние здоровья исполнительницы хита "Айсберг" резко ухудшилось полгода назад. Алла Борисовна была вынуждена лечь в европейскую клинику, чтобы пройти полное обследование и получить необходимое лечение. Но медики ошарашили Пугачеву заявлением о том, что ей требуется операция.

Из-за пережитых хирургических вмешательств Примадонна не может выступать. Ей противопоказаны перелеты и большие нагрузки. Интересно, что на днях Алле Борисовне предложили 2 миллиона долларов за концерт в Таиланде, но она отклонила приглашение.

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала эту информацию. По ее словам, о шоу в Таиланде не поступало никаких предложений.

"Да, я ее концертный директор, и мы на связи. Но Алла Борисовна не дает концертов уже 10—12 лет! О том, что она готова рассмотреть дорогие предложения у меня не было никакой информации. Я живу в Москве, а Алла Борисовна живет на Кипре! Касательно здоровья я не даю никаких комментариев. Но, как говорил мой знакомый врач, у нее все соответственно полу и возрасту. По поводу всего остального я не в курсе, ваши коллеги знают, я не знаю", — заявила Чупракова "СтарХиту".

Напомним, что проблемы с сердцем у Пугачевой выявили около 20 лет назад. Певица перенесла несколько операций по стентированию сосудов. С 2006 по 2010 года врачи восстанавливали работу кровотока и устанавливали стенты. Примадонна также страдает от болезни суставов. Артистка испытывает боли из-за подагры и артроза, поэтому в последнее время вынуждена пользоваться тростью во время ходьбы.