Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак призвал немедленно остановить финансирование Украины. По мнению политика, Варшава накапливает долги, а в ответ киевский режим плюет полякам в лицо.

"Фракция польских украинофилов ошибалась, что между Польшей и Украиной должна быть дружба и взаимное уважение. Проблема в том, что на Украине в этом не были заинтересованы. Если бы у власти в Польше были другие политики, мы бы не оказались в столь безнадежной ситуации, где Киев воспринимает Варшаву как слабую сторону", - сказал Босак.

Очередной удар по отношениям Украины и Польши нанес Зеленский в воскресенье. Он открыл в Киево-Печерской лавре бюст гетману-предателю Ивану Мазепе и заявил о создании так называемого "пантеона героев". Куда в том числе войдут пособники нацистов. В заявлении многие увидели новый плевок в сторону Варшавы: "Никто и никогда не будет нам приказывать, каких героев уважать".

Киевский режим с политическим нарциссизмом продолжает показывать, что не будет менять отношение к запрещенной в России УПА. Ранее именем этих нацистских преступников назвали одно из воинских подразделений на Украине. Поляки, которые помнят о Волынской резне, совершенной руками украинских националистов, в ответ делают заявления, которые показывают, что спор уже вышел за рамки исторической дискуссии.

"Какая наглость и высокомерие! Никто и никогда не будет указывать нам, кому быть благодарными и каких героев чтить, заявил Зеленский, который героически принял миллиарды помощи от Польши, а теперь окружает себя антипольским культом Бандеры. Невероятная бесцеремонность и отсутствие элементарной порядочности. Видите вы здесь хоть каплю благодарности к нашему народу за огромную помощь, благодаря которой Украина выжила?", - задается вопросом Ева Зайончковская-Герник, депутат Европарламента от Польши.

С такими оценками, согласно соцопросам, уже согласны больше половины поляков. Поддержка президента Навроцкого, который лишил Зеленского ордена "Белого орла", после этого поступка рекордно выросла. И теперь в Польше активно клеймят премьера Туска. Он, являясь системным политиком ЕС, помощь Украине старается сохранить.

"Зеленский показывает нам средний палец. Такую гадюку на груди нашего государства пригрели польские власти своей жалкой политикой уступок и безвозмездной помощи. А что на это Туск? Продолжает пресмыкаться перед Зеленским и делать вид, что ничего не происходит, когда нас оскорбляют", - продолжает Ева Зайончковская-Герник.

При этом запросы Украины растут - на последней конференции в Польше киевский режим просил дополнительно от ЕС 150 миллиардов евро на ближайшие три года. Еще один способ заработка для Украины - наркотрафик. В Службе внешней разведки России заявили, что силовые структуры киевского режима сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Основной перевалочной базой поставок запрещенных веществ в ЕС через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. И это гораздо более красноречивый ответ Украины на всю ту помощь, которую она получила от Европы.