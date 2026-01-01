Соцфонд раскрыл средний размер новой выплаты для работающих родителей

Средняя сумма новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей в России составляет около 30 тысяч рублей. Такие данные приводит в понедельник, 29 июня, Социальный фонд.

В ведомстве поделились первыми результатами работы по предоставлению такой выплаты — заявления на нее начали принимать 1 июня. В каждом конкретном случае сумма, которую получают заявители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен налог (НДФЛ). Соцфонд пересчитывает гражданам, подпадающим под критерии получения новой льготы, НДФЛ по ставке 6% вместо стандартных 13% и выше, а разницу возвращает в виде денежной выплаты.

В Социальном фонде напомнили, что претендовать на указанную меру государственной поддержки вправе российские семьи минимум с двумя детьми, если их среднедушевой доход составляет 1,5 прожиточного минимума или меньше этой величины, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что новым регионам выделят дополнительное финансирование в размере около 6,5 миллиарда рублей, чтобы они могли своевременно выполнить социальные обязательства перед гражданами в третьем квартале 2026 года.

Тем временем в Госдуме предупредили, что с 2027 года пенсию по старости начнут назначать автоматически. Заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш уточнил, что Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста.