Диана Гурцкая показала, как вырос ее сын от покойного Петра Кучеренко: уже 19 лет

Диана Гурцкая три года назад потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался во время полета, он возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было 46 лет.

Гурцкая до сих пор тяжело переживает утрату. Артистка очень скучает по мужу. Но она нашла утешение в сыне. Наследнику певицы 29 июня исполнилось 19 лет. На своей странице в соцсети Диана опубликовала трогательный пост, дополнив его свежей фотографией Константина.

"Порой нелегко помнить без исключения каждое минувшее мгновение, но с твоим появлением на свет ровно 19 лет назад я стала способна и на это. Чуть больше 19 лет назад я любила помечтать о будущем моего крошечного новорожденного счастья, о его намерениях во взрослой жизни и первых серьезных свершениях. Спустя это мимолетное мгновение я со слезами радости осознаю, что ты превзошел каждую мою грезу, став наилучшей версией нас с отцом", — написала Гурцкая.

По словам Дианы, сын всегда будет оставаться для нее малышом "и самым ценным даром судьбы". Певица отметила, что сейчас Константин ее поддержка во всем.

"Не перестаю восхищаться твоим энтузиазмом меняться и менять, твоими чистыми помыслами и большим сердцем. Ты — моя жизнь, моя опора и мой свет, научивший видеть самое главное. С днем рождения, мое солнышко, все только начинается, но ты уже на правильном пути", — обратилась артистка к сыну.

К поздравлению присоединились поклонники певицы. Люди в комментариях под постом отметили, что Константин вырос и возмужал.