Новак дал ряд поручений по решению топливной проблемы

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных властей, руководителей регионов, отраслевых компаний.

Как уточнили в понедельник, 29 июня, в пресс-службе кабмина, особое внимание уделялось обеспечению сельскохозяйственных производителей топливом в период проведения уборочных работ — этот вопрос находится на постоянном контроле властей.

Новак призвал регионы плотно заняться повышением эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванием взвешенного подхода к их распределению.

Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек.

Неделей ранее Новак докладывал в ходе совещания у президента, что ситуация с топливом в России непростая, но контролируемая. Вице-премьер анонсировал комплекс мер, направленных на дополнительные поставки, а также подчеркнул, что антимонопольщики в режиме реального времени отслеживают цены на автозаправочных станциях.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что правительство России предпринимает все надлежащие меры по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке: "Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры".