Россия подает недвусмысленный сигнал странам НАТО, вооружая свои танкеры. С таким утверждением выступили британские журналисты и военные эксперты.

Как пишет The Times, на палубе судна "Маршал Василевский", которое играет одну из ключевых ролей в транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), якобы нашли две стационарные артиллерийские установки для обороны от атак беспилотников и предотвращения захвата судна.

Патрик Болдер из Гаагского центра стратегических исследований заявил изданию, что Россия таким образом демонстрирует готовность к силовой реакции в том случае, если недружественные ей государства предпримут попытки захватить и задержать танкеры.

Официально российские власти не комментировали подобные публикации.

В апреле сообщалось, что ракетный фрегат "Адмирал Григорович" Военно-морского флота России сопроводил два российских нефтяных танкера при прохождении судами пролива Ла-Манш. Произошло это вскоре после того, как официальный Лондон пригрозил задержаниями танкеров под предлогом рестрикций.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупреждал, что о готовности России "охладить пыл западных корсаров". Политик подчеркивал, что если мирным путем урегулировать эту ситуацию не удастся, морскую блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот нашего государства.