Пара из Красноярска пропала 9 дней назад недалеко от места исчезновения Усольцевых: от людей не осталось ни следа

В Красноярском крае уже девять дней ищут супругов, которые ушли в поход и пропали. 43-летний Андрей и 45-летняя Юлия решили на лодках исследовать реку Агул. Когда пара перестала выходить на связь, родные забили тревогу.

Андрей и Юлия часто отправлялись на рыбалку, в походы, активный отдых был для них нормой. Оба были подготовленными туристами. Что произошло во время сплава по реке, не известно, нет ни одной зацепки.

"Загадочно пропавшая в аномальной зоне Сибири пара — Это сотрудники одной из логистических компаний Красноярска Андрей и Юлия. Пока спасателям удалось найти только их пустые лодки и разбросанные вещи", — рассказал источник из поисковой группы.

В Ирбейско-Саянский округ, где находится Агул, пара приехала из Красноярска 20 июня. Они взяли две лодки и отправились в сплав по реке. Известно, что в одной плыли сами туристы, а во второй они везли вещи. В последний раз Андрея и Юлю видели между 14:00 и 15:00 у деревни Агул, там они пришвартовались к берегу.

"Спасатели за девять дней не нашли ни следа на огромной территории", — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на собственного инсайдера.

Специалисты исследовали уже 58 километров береговой линии и около 40 тысяч квадратных метров дна реки с помощью эхолота, но не нашли ни лодки, ни личных вещей пропавших. Это исчезновение похоже на произошедшее с Усольцевыми, которых ищут с 28 сентября прошлого года.

Напомним, супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены. Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых