Приемлемым кандидатом в переговорщики от Евросоюза по Украине может быть только тот, кто не позволял себе гадостей в отношении России. Об этом заявил в понедельник, 29 июня, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Как отметил дипломат в интервью RTVI, "президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период".

Говоря о трудностях объединенной Европы с поиском спецпредставителя для восстановления диалога с Россией, Галузин предположил, что подходящий человек может быть выбран, "если таковой найдется и если в его или в ее услугах будет необходимость".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не может выступать посредником в переговорах по Украине, так как напрямую поддерживает одну из сторон конфликта, а посредничество предполагает нейтралитет. По словам российского лидера, в качестве посредников должны выступать люди, которым могут доверять обе стороны, а не политики, которые "хотят ей (России) стратегического поражения".

Лектор Российского общества "Знание" Константин Блохин заявил, что Москва хотела бы видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Европы, поскольку "он последовательно выступает за нормализацию отношений с Россией". Однако Европа продвигает "своего человека из евробюрократии".