Новые учебники по химии, физике и биологии появятся к 2027 году

К 2027 году в России подготовят новые учебники по химии, физике и биологии для учеников старших классов школ. Об этом рассказал в понедельник, 29 июня, министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам руководителя Минпросвещения, утвержден новый стандарт старшей школы с усиленной естественно-научной составляющей и продолжается подготовка серии учебных пособий "Шаг в агротех", которые охватывают все восемь специализаций агротехнологических классов.

По итогам апробации отдельные издания планируется включить в федеральный перечень учебников. Параллельно идет работа над новыми государственными учебниками, сообщает "Интерфакс".

Ранее Сергей Кравцов напомнил, что с нового учебного года все российские девяти- и десятиклассники перейдут на единый учебник по обществознанию. В одиннадцатых классах обучение по новому учебнику начнется с 2027 года.

Президент России Владимир Путин призвал обратить особое внимание на то, чтобы в единых учебниках, которые сейчас разрабатывают для школ, содержание было синхронизировано с материалами контрольных работ и экзаменов.