Михаил Делягин — о надеждах Киева на Европу: "Конченый лжец что-то пообещал конченым лжецам"

Заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной Думы Михаил Делягин обсудил с ведущим программы "Событий. 25-й час" ситуацию вокруг Европы, США и Украины.

— Это напоминает пьесу Хармса, которая называется "Разговоры о переговорах". С разных высоких трибун, с разных европейских, западных слетов нам постоянно рассказывают, как Европа будет вести с нами переговоры. Даже собрали "большую тройку", но один там ушел в отставку, но кто ж это считает. Скажите, там дорожная карта, существует намерение, интенция какая-то?

— Дорожная карта абсолютно простая, четкая и понятная: проводить милитаризацию и перевооружение Евросоюза, все это время рассказывать российской бюрократии, что вот-вот мы о чем-нибудь с вами договоримся. В 2028 году, но поскольку это бюрократия, скорее всего, в 2030-м напасть на Россию, захватить необходимые ресурсы. Всё.

— Ваше впечатление от уже прошедшей G7? Трампа действительно европейцы перетащили на свою сторону? Или изначально его позиция какой была, такой и осталась. Это всё иллюзия?

— Трампу нужно демонстрировать успехи. Демонстрировать успехи в отношении Ирана он не может, потому что Иран он бережет на ноябрьские довыборы. Соответственно, за чей счет ему демонстрировать успехи, когда Иран ему дал по зубам, в общем, очень хорошо? Только за наш счет. И интересы его с английскими интересами в Европе вполне совпали. Сейчас он 5-7 июля выступит на саммите в Стамбуле, на саммите НАТО. Я думаю, объявит крестовый поход против нас круче, чем Рейган.

— То есть, стратегическое поражение, о котором мечтают европейцы и американцы, для них это главный приз, главный бонус, и они всё-таки надеются нанести нам стратегическое поражение, как бы оно не выглядело?

— Они надеются нас уничтожить. Сформулируем это так. Их планы очень прозрачны. Есть Россия с ресурсами. В течение четырех лет заберем ее ресурсы, и все будет хорошо, будем продолжать развиваться. В Анкоридже Трамп создал иллюзию того, что он может влиять на бандеровцев, и за счет этого начать с нами экономическое сотрудничество. Он сам в это поверил, как положено нью-йоркскому девелоперу. Приехал, попытался повлиять. Вернулся домой, попытался повлиять. Выяснилось, что это не их собственность. Это собственность Англии. Которая совершенно не хочет делиться. Возможности ограничены. Ну что ж поделать. Значит, не получилось торговать с русскими. А тут как раз европейцы хотят их пограбить. Ну так грабить же эффективнее, чем торговать.

— Получается, что у Соединенных Штатов никакой политической позиции в отношении украинского конфликта просто не существует и не существовало с самого начала. Были только предвыборные намерения Трампа. Так это понимать?

— Америка работает не ради позиций. Америка работает ради денег. Если она не может достичь заработка денег с Россией при помощи переговоров в Анкоридже, потому что пообещали заведомо немыслимое и невозможное, ну так нет проблем, они могут совершенно спокойно рассчитывать заработать деньги более традиционным и понятным для себя путем грабежа.

— Европейцы идут той же самой дорожкой. Если вы говорите о надвигающейся или запланированной войне, ведь танки не могут простаивать, снаряды не могут просто так лежать. 30-й год, вы не раз называли эту дату.

— Здесь все зависит от нас. Ну, собственно, это не я называл, это они в своих аналитических документах, в нормативных документах фиксируют, что надо бы, конечно, в 29-м. И хорошо бы совсем в 28-м, но мы, скорее всего, не успеем, поэтому давайте ориентироваться на 30-й, а там, может быть, раньше удастся. Но европейцы здесь не самостоятельно континентальны, это английский проект, что Европу нужно очистить от нынешнего населения, заменив, так сказать, мигрантами и беженцами, как это называется в Германии. Соответственно, нужно разбить континентальную Европу о Россию, удастся захватить российский ресурс замечательно, не удастся - расчистим место, чтобы довести континентальную Европу до состояния Индии конца 18 века, чтобы можно было спокойно жить за счёт её эксплуатации нескольким поколением новых, тоже уже приехавших из других регионов, англичан. Вот это логика Англии. А европейцы несамостоятельны, они делать чего-то не хотят.

— Все их обещания принять Украину в ЕС, принять в НАТО. Ведь в НАТО Украину принимать им совершенно невыгодно. Зачем? Они заваливают Украину ракетами, снарядами, оружием. И если они примут Украину в НАТО, получается, что Россия с НАТО воюет. А так, вроде бы, они в стороне.

— Во-первых, какой смысл рассматривать, вообще обсуждать заявление профессиональных лжецов? Ну какой смысл? Кто-то кому-то пообещал. Конченый лжец пообещал конченым лжецам что-то. Дорогие друзья, а какой смысл это обсуждать?