ПВО сбила более 400 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 30 июня

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи ПВО перехватила и уничтожила 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 29 июня до 7.00 мск 30 июня дежурные средства ПВО сбили дроны ВСУ над Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Беспилотники нейтрализованы также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских националистов атаковать столицу. Как написал Собянин в "Максе", в течение ночи нейтрализовано 50 беспилотников ВСУ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и разрушениях нет.