"Что она с собой сделала?!" Честное фото Юлии Высоцкой шокировало народ

52-летняя Юлия Высоцкая активно ведет свой блог и часто делится провокационными кадрами. Так, актриса решила показать себя без грамма косметики.

Высоцкая не побоялась критики, она уже давно лишь смеется над теми, кто продолжает рассматривать ее жизнь под микроскопом. И не стесняется показывать свои "честные" фото. Юлия выставила кадр, на котором крупным планом показала лицо без макияжа и фильтров. Фото шокировало россиян. Снимок мгновенно разлетелся по фан-пабликам и собрал сотни комментариев.

Народ разделился на три лагеря — одни восхищаются, как хорошо актриса выглядит для своих лет, другие же уверяют, что Высоцкая заметно сдала и даже стала выглядеть старше своего возраста, третьи же уверены, что позировать без грима Юлия может только потому, что часто захаживает к косметологам. "Что она с собой сделала?!" — воскликнул один из комментаторов.

Ведущая кулинарного шоу "Едим дома!" старается не обращать внимания на критику хейтеров. Хотя у жены Андрея Кончаловского хватает недоброжелателей. Актрису то и дело обвиняют в наличии блата, которым она якобы пользуется, чтобы демонстрировать свои "спорные" кулинарные способности на ТВ. В последние несколько месяцев критика в адрес Юлии Высоцкой вышла на новый уровень – ей снова припомнили пресловутые сырники с "загаром" и прочие промахи на кухне.