МИД России обвинил Зеленского в переходе к террору против Беларуси

Киевский режим от вербальных угроз в адрес Беларуси перешел к террору. С таким заявлением выступил в понедельник, 29 июня, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Как пояснил дипломат, именно терактом является атака украинских националистов на автобус детской футбольной команды из Гомельской области Беларуси, который вез ребят на отдых в Геленджик. Дрон ВСУ налетел на транспортное средство на территории Брянской области.

Галузин подчеркнул в интервью RTVI, что таким целенаправленным убийством мирных граждан киевский режим подтвердил переход от словесных угроз в адрес Беларуси к террору. Это "акция преступная, террористическая, нацистская акция киевского режима". Москва всецело солидарна с Минском в осуждении этого чудовищного преступления.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко ясно дал понять, что не позволит Киеву втянуть себя в открытую конфронтацию. Политик отметил, что в настоящее время Украина является разменной картой в большой игре. Если Беларусь все же подключится к боевым действиям, "качество войны мгновенно изменится", поэтому надо договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".

Тема Украины фигурировала в неформальном общении лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в ходе двухдневного общения на Валдае, подтвердили в Кремле. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от предводителя киевского режима Владимира Зеленского.