На саммите НАТО, который запланирован на 7-8 июля в Анкаре, могут обсудить возможные планы Североатлантического альянса относительно потенциального конфликта с Россией.

Как пишет Türkiye Gazetesi, "Европа уже рассчитывает на крупную войну с Россией", тем более что одолеть ее, используя как инструмент Украину, не удалось, несмотря на огромные объемы военной помощи.

С учетом этого "оценки и комментарии", которые прозвучат в ходе турецкого саммита НАТО, могут иметь большое значение, не исключены и "очень впечатляющие результаты". При этом издание выражает надежду на то, что возобладает рациональное мышление.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в преддверии саммита организации посетил Вашингтон, где попытался вернуть расположение американского президента. Дональд Трамп не скрывает охлаждения к Украине.

Охлаждение Соединенных Штатов к Украине вынуждает европейских членов Североатлантического альянса пересматривать объемы военной помощи киевского режима. Источники предупредили, что объем нового финансирования Киева по итогам турецкого саммита НАТО может составить лишь 10-12 миллиардов долларов против ожидавшихся 40 миллиардов.