Звезде "Курьера" Анастасии Немоляевой пришлось несладко рядом с мужем-японцем: "Мы жили чудовищно"

30 июня Анастасия Немоляева отмечает 57-й день рождения. Два года назад она вернулась в кино после долгого перерыва. Больше 10 лет Немоляева не появлялась на экране, а для возвращения выбрала боевик "Майор Гром".

Внезапная слава и знаменитые родственники

После "Курьера" и "Интердевочки" популярность Анастасии оказалась такой, что молодой актрисе приходилось чуть ли не ползком передвигаться по квартире. Под окнами днем и ночью дежурили поклонники. Некоторые додумывались исполнять серенады. Спать становилось совершенно невозможно.

Завистников у Немоляевой тоже хватало. Многие были уверены, что в кино ее пропихнули родственники. Действительно, Анастасия имела очень хорошие связи. Она приходилась внучкой режиссеру Владимиру Немоляеву, снявшему такие фильмы, как "Доктор Айболит", "Счастливый рейс". А ее дядя, кинооператор Николай Немоляев, работал над картинами "Обыкновенное чудо", "Старики-разбойники", "Тайна "Черных дроздов". Знаменитая актриса Светлана Немоляева – тетушка Анастасии.

Будущая звезда уже в 11 лет познакомилась со съемочной площадкой. Однако за ручку по ней Немоляеву никто из знаменитых родственников не водил. Она самостоятельно доказывала, что чего-то стоит. А потом, в 1990-е, боролась с трудностями, с которыми столкнулись тогда многие творческие люди. "Денег не было, работы в кино не было", – рассказывала Анастасия. С Театром на Малой Бронной пришлось распрощаться. Целиком положиться на мужа в финансовых вопросах Немоляева не могла.

Муж японец и три дочери

Те, кто близко знаком с семьей Анастасии, давно привыкли к тому, что и супруг актрисы, и три ее дочери любят сидеть по-восточному, а также не отказываются от японской кухни.

С Вениамином Скальником Немоляева познакомилась в начале 1990-х на съемках российско-японского фильма "Сны о России". Муж Анастасии – наполовину японец, наполовину русский.

По паспорту он Цутому Исидзима. Но с детства живет в нашей стране, для чего был придуман более удобный для слуха и произношения вариант. Дочери пары носят русские имена – Евдокия, София, Ефросинья – и настоящую фамилию отца.

Анастасия и Вениамин поженились уже через полгода после знакомства. По профессии Скальник – театральный режиссер, учился у Петра Фоменко. Его режиссерская карьера, однако, не особенно ладилась.

"Веня очень талантливый, мне жалко, что так получилось. Такой человек — не может прогибаться. Вплоть до того, что если кто-то вмешивался в его спектакль и заставлял переделывать, он просто бросал работу и уходил. Мы жили тогда чудовищно. Я уже не работала в Театре на Малой Бронной — рассыпалась вся наша команда. А у нас росла Соня, вскоре родилась вторая дочка, Дуся", — не скрывает Анастасия.

Однако супруги держались друг за друга, вместо взаимных упреков искали пути решения финансовой проблемы и постепенно смогли выбраться из передряг.

Новая работа и семейный бизнес

Анастасия вспомнила об увлечении детства и занялась росписью мебели, а в итоге стала признанным художником-декоратором, в том числе уважаемым за рубежом. "Сегодня я не только разрабатываю дизайн (интерьеры, мебель), расписываю, но и руковожу собственной студией", — делится она.

Вениамин нашел себя в столярной мастерской. "Когда мы начинали заниматься мебелью, наивно думали, что фирма будет работать, мы будем ею руководить. Как бы не так! Приходится пахать целыми днями", – смеется Немоляева.

Так что к творчеству в театре или кино супруги обращаются лишь время от времени. Вениамин, например, не так давно приложил руку к созданию моноспектакля "Каля-Маля" - жизненной истории с участием Елены Ксенофонтовой.