Удар возмездия не заставил себя ждать. Харьков лишён АЗС и бензовозов. В Сумской области уничтожена электроподстанция. Нарушено железнодорожное сообщение в Днепропетровской области. Все, что ВСУ использует в военных интересах, становится законной целью нашей артиллерии, авиации, беспилотников и реактивных систем.

Разведка в Запорожской области доложила - в лесополосе замаскированные опорные пункты ВСУ. Просто так к ним не подойти - радикалы выстроили довольно плотную оборону. Чтобы не рисковать личным составом, пошли на хитрость. Дали противнику поверить, что они все еще не раскрыты, а затем под покровом ночи нанесли массированный удар "Градами".

"В ходе активных боевых действий нанесено огневое поражение формированиям механизированный бригады ВСУ в районе Григорьевки и Орехово Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 40 военнослужащих ВСУ. Подразделения войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщил Андрей Клинов, начальник пресс-центра группировки "Днепр".

В Запорожской области ВСУ отступили еще из двух населенных пунктов - Писанцы и Новоселовка. И для российских военных это отличное подспорье. Группировка войск "Восток" сможет приступить к окружению города Орехов – крупнейшего укрепрайона украинских формирований.

На Краснолиманском направлении отличились артиллеристы группировки войск "Запад". Со скрытых позиций уничтожили украинский пункт управления БПЛА, расчеты которого давно досаждали нашим военным в этом районе. Огонь корректировали с воздуха.

Продолжается активная зачистка Константиновки и Дружковки силами "Южной" группировки войск. Оставшиеся там украинские формирования пытаются спрятаться в жилых постройках на окраинах этих населенных пунктов. Однако такие точки быстро выявляют операторы дронов, и передают артиллеристам.