Жители юга России приходят в себя после нашествия насекомых

По трассе Артезиан-Кочубей водители сегодня едут только с закрытыми окнами – на дороге ливень из насекомых. В Дагестан полчища вредителей мигрировали из соседней Калмыкии. Оживший ночной кошмар инсектофоба! Из-за плотного стрекочущего облака, жалуются местные жители, даже солнца не видно. Насекомые повсюду – в воздухе, на деревьях и на земле.

Ростовская область. За сутки полчища могут преодолевать до 120 километров. Летят туда, где теплее и больше еды. Облепили все деревья и фасады. Ни в банк, ни в магазин теперь просто так не зайти.

Нашествие саранчи еще в начале года Россельхознадзор прогнозировал в пяти южных регионах. Виной всему теплая зима и весеннее половодье – идеальные условия для роста личинок. Вымахали гиганты.

Аграрии и дачники готовятся защищать урожай. Химикаты, ловушки. Ну и старые-добрые проверенные методы. Каково-же было удивление местных жителей, когда к утру поля и огороды оказались абсолютно нетронутыми. Обратились к специалистам, те успокоили: "Это были именно кузнечики. Преимущественно серые. Он как и все остальные кузнечики преимущественно хищники. То есть едят других насекомых, личинки насекомых и поэтому - скорее даже полезны, чем вредны".

Словом, кузнечик, хоть и не "зелененький", как в известной песне, а серый, но безобидный. Да вы и сами присмотритесь - усы длинные, тело вытянутое. Ну какая-же это саранча.

Ну а то, что наблюдают жители юга России, не что иное, как плод любви. У кузнечиков сейчас пора размножения. Феромоны буквально вскружили насекомым голову. Пару недель и страсть - а вместе с ней и нашествие сойдет на нет. А пока местные кошки наслаждаются дополнительным источником чистейшего белка.