Мишустин обсудил с Матвиенко взаимодействие правительства и Совфеда

Накануне Дня международного парламентаризма глава кабмина России Михаил Мишустин встретился с руководством Совета Федерации.
Речь шла о различных аспектах взаимодействия правительства и Совета Федерации в законотворческом процессе. Как отметил Мишустин, многие инициативы сенаторов уже реализованы. В приоритете - улучшение качества жизни людей.
Особое внимание - жителям приграничных районов. Так, по поручению президента одобрена программа комплексного восстановления Курской, Брянской и Белгородской областей. Большой блок вопросов связан с социальной помощью молодым семьям и многодетным. На контроле и вопросы, связанные с участниками СВО и их родными.
"В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей, причем каждый третий выдвинут вами. Они охватывают самые разные жизненные ситуации - от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. правительство также дало положительный отзыв на инициативу парламентариев по жилью для этой категории граждан", - отметил Мишустин.
"Тольку одну тему подниму - поддержка героев-участников СВО. На первый план выходит трудоустройство наших ветеранов. Работа развернута во всех субъектах. Активно занимаются губернаторы, но наряду с этим профильная группа Совета Федерации занялась разработкой корпоративного стандарта адаптации участников СВО. Мы называем его конструктором мер поддержки", - указала Матвиенко.