Мишустин обсудил с Матвиенко взаимодействие правительства и Совфеда

Накануне Дня международного парламентаризма глава кабмина России Михаил Мишустин встретился с руководством Совета Федерации.

Речь шла о различных аспектах взаимодействия правительства и Совета Федерации в законотворческом процессе. Как отметил Мишустин, многие инициативы сенаторов уже реализованы. В приоритете - улучшение качества жизни людей.

Особое внимание - жителям приграничных районов. Так, по поручению президента одобрена программа комплексного восстановления Курской, Брянской и Белгородской областей. Большой блок вопросов связан с социальной помощью молодым семьям и многодетным. На контроле и вопросы, связанные с участниками СВО и их родными.